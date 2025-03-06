Госавтоинспекция в Тюмени дарит женщинам цветы

В преддверии 8 Марта на дорогах Тюмени сотрудники Госавтоинспекции проводят традиционную и очень приятную акцию - поздравляют автомобилисток с наступающим праздникам и вручают им цветы.
Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер у Главпочтампта дисциплинированным автоледи вручил тюльпаны и благодарности за примерное поведение на дорогах, без нарушений ПДД в течение года.
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