Госавтоинспекция в Тюмени дарит женщинам цветы

В преддверии 8 Марта на дорогах Тюмени сотрудники Госавтоинспекции проводят традиционную и очень приятную акцию - поздравляют автомобилисток с наступающим праздникам и вручают им цветы.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер у Главпочтампта дисциплинированным автоледи вручил тюльпаны и благодарности за примерное поведение на дорогах, без нарушений ПДД в течение года.