Госавтоинспекция в Тюмени дарит женщинам цветы

12:45 06 марта 2025
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В преддверии 8 Марта на дорогах Тюмени сотрудники Госавтоинспекции проводят традиционную и очень приятную акцию - поздравляют автомобилисток с наступающим праздникам и вручают им цветы.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер у Главпочтампта дисциплинированным автоледи вручил тюльпаны и благодарности за примерное поведение на дорогах, без нарушений ПДД в течение года.

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