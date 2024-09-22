Куда сообщать о брошенном транспорте во дворах

За первое полугодие 2024 года в Тюмени выявлен 1 тыс. 538 брошенный автомобиль. 1 тыс. 323 машин собственники забрали, еще 139 отправлено на автостоянку. Такие данные привел Владимир Кильтау, заместитель главы города, директор департамента городского хозяйства, на заседании в гордуме.

Жители сообщают об автохламе во дворах на портале "Тюмень – наш дом", в категории "Брошенный разукомплектованный автомобиль". Последние сообщения были с ул. Щербакова, 150, ул. 50 лет Октября, 48, ул. Коммисаржевской, 90, ул. Протозанова, 4, ул. Ставропольской, 1/1 и др.

Чтобы заявить о брошенном транспорте, нужно авторизоваться на портале (можно по учетной записи госуслуг), указать адрес, отсутствующие детали (кузов, капот, колеса, стекла и т.д.). При необходимости добавить комментарий, также можно приложить фотографию автомобиля, сообщает Вслух.ру.