На молодёжном форуме "МОСТ" тюменцев будут учить, как зарабатывать по-современному

Фото - https://vk.com/youthtyumen

О блогинге, фандрайзинге и других формах занятости пойдет речь на форуме "МОСТ" 27 ноября в музейном комплексе имени Ивана Словцова.

О всех подводных камнях, плюсах и минусах современных способов зарабатывания денег расскажут люди, которые однажды уже сделали выбор в пользу самозанятости.

Найдется на форему местои традиционным видам трудоустройсва. Так, на презентационной площадке проекта временной занятости подростков "Отряды мэра" подростки смогут узнать подробности о механизмах официального трудоустройства, необходимых для этого документах, видах деятельности, графике работы и многом другом.

Больше информации о форуме и регистрации для участия можно узнать здесь. Организатором мероприятия является

департамент по спорту и молодежной политике Тюмению