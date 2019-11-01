На молодёжном форуме "МОСТ" тюменцев будут учить, как зарабатывать по-современному

О блогинге, фандрайзинге и других формах занятости пойдет речь на форуме "МОСТ" 27 ноября в музейном комплексе имени Ивана Словцова.
О всех подводных камнях, плюсах и минусах современных способов зарабатывания денег расскажут люди, которые однажды уже сделали выбор в пользу самозанятости.
Найдется на форему местои традиционным видам трудоустройсва. Так, на презентационной площадке проекта временной занятости подростков "Отряды мэра" подростки смогут узнать подробности о механизмах официального трудоустройства, необходимых для этого документах, видах деятельности, графике работы и многом другом.
Больше информации о форуме и регистрации для участия можно узнать здесь. Организатором мероприятия является
департамент по спорту и молодежной политике Тюмению
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