На молодёжном форуме "МОСТ" тюменцев будут учить, как зарабатывать по-современному

16:45 31 октября 2019
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Фото - https://vk.com/youthtyumen

О блогинге, фандрайзинге и других формах занятости пойдет речь на форуме "МОСТ" 27 ноября в музейном комплексе имени Ивана Словцова.

О всех подводных камнях, плюсах и минусах современных способов зарабатывания денег расскажут люди, которые однажды уже сделали выбор в пользу самозанятости. 

Найдется на форему местои традиционным видам трудоустройсва. Так, на презентационной площадке проекта временной занятости подростков "Отряды мэра" подростки смогут узнать подробности о механизмах официального трудоустройства, необходимых для этого документах, видах деятельности, графике работы и многом другом.

Больше информации о форуме и регистрации для участия можно узнать здесь. Организатором мероприятия является

департамент по спорту и молодежной политике Тюмению

Теги: занятость населения , молодежь , трудоустройство , форумы
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