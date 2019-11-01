Тюменская область в топ-15 по качеству приема в вузы

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2019 году в вузы Тюменской области, составил 70,3 балла. По этому показателю область входит в топ-15 регионов России с самым высоким качеством приема в вузы и занимает 12-е место. Такие данные приводятся в мониторинге качества приема в российские вузы этого года. Отмечается, что средний балл платного приема в регионе в этом году достиг 60,5 (в среднем по России — 63,5).

Из Тюменской области в мониторинг попало 11 вузов. Лучшие показатели по качеству бюджетного приема из вузов области продемонстрировал Тюменский государственный университет. Средний балл ЕГЭ ребят, поступивших на бюджет в ТюмГУ, в этом году составил 78,6 балла (больше на 2,5 балла, чем в прошлом году).

Больше всего абитуриентов на бюджет в этом году было зачислено в Тюменский индустриальный университет (1655 человек и средний балл ЕГЭ — 68,7). А вот на платные места больше всего абитуриентов было принято в ТюмГУ (1897 человек).

Исследование было проведено Высшей школой экономики и Яндекс при поддержке Минобрнауки России и Рособрнадзора.