Образцы современной сельхозтехники представят на выставке в Тюмени

Традиционная выставка-ярмарка "Золотая осень" пройдет в Тюмени в начале ноября под девизом "Все про молоко". В выставочном зале будут представлены образцы современной сельхозтехники, впервые будет представлен беспилотник – новая разработка российских конструкторов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, в центре внимания окажется молочная продукция. В выставочном зале будут представлены предприятия, работающие в этой сфере. Помимо дегустации молочной продукции у посетителей появится возможность познакомиться с историей этой отрасли в нашем регионе, увидеть настоящие музейные экспонаты, орудия сельхозпроизводства вековой давности. Например, гости узнают, как раньше готовили масло и сыр.

"Выставка полностью изменит свой характер. Интересных задумок у областного департамента агропромышленного комплекса много, надеюсь, они привлекут к "Золотой осени" дополнительное внимание", - отметил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

По его словам, на выставке впервые в России представят разработку конструкторов - беспилотник. Опытные образцы уже проходят испытания.