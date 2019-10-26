Авторы разных стран мира дополнят лоскутную сказку про "Конька-Горбунка"

Фото Анны Глазуновой

Дополнительный прием работ объявили в рамках проекта "Конек-Горбунок. Лоскутная сказка". Он продлится до 1 апреля 2020 года. Свое намерение принять в нем участие уже изъявили авторы из разных стран, например, из Киргизии.

В настоящее время проект насчитывает 251 панно-квилт от 387 авторов из 8 стран мира. Дополнительный набор решили провести для авторов, которые не успели закончить и отправить свои творения, пишет "Вслух.ру".

"Проект живет, работы представляются в разных местах. Возраст участников не ограничен. Есть требования к работе: лоскутное панно, на котором будет представлен любой момент из сказки "Конек-Горбунок". Работы принимаются в дар. Первые три участника получат сувениры от организаторов проекта", - прокомментировала арт-директор проекта, руководитель квилт-клуба "Сибирская палитра" Анна Глазунова.

По словам организаторов, изделие должно быть трехслойным: лицевая часть - декоративно-лоскутная; наполнитель (синтепон, тинсулейт или др.); подкладка. Размер 50х50 сантиметров. В правом нижнем углу нужно пришить текстильную этикетку, где указать: ФИО., год рождения, домашний адрес, телефон, e-mail, дату создания панно.

Работы направлять по адресу: 625022, г. Тюмень, проезд Солнечный, 22-122. Глазуновой Анне Георгиевне.