Авторы разных стран мира дополнят лоскутную сказку про "Конька-Горбунка"

Дополнительный прием работ объявили в рамках проекта "Конек-Горбунок. Лоскутная сказка". Он продлится до 1 апреля 2020 года. Свое намерение принять в нем участие уже изъявили авторы из разных стран, например, из Киргизии.
В настоящее время проект насчитывает 251 панно-квилт от 387 авторов из 8 стран мира. Дополнительный набор решили провести для авторов, которые не успели закончить и отправить свои творения, пишет "Вслух.ру".
"Проект живет, работы представляются в разных местах. Возраст участников не ограничен. Есть требования к работе: лоскутное панно, на котором будет представлен любой момент из сказки "Конек-Горбунок". Работы принимаются в дар. Первые три участника получат сувениры от организаторов проекта", - прокомментировала арт-директор проекта, руководитель квилт-клуба "Сибирская палитра" Анна Глазунова.
По словам организаторов, изделие должно быть трехслойным: лицевая часть - декоративно-лоскутная; наполнитель (синтепон, тинсулейт или др.); подкладка. Размер 50х50 сантиметров. В правом нижнем углу нужно пришить текстильную этикетку, где указать: ФИО., год рождения, домашний адрес, телефон, e-mail, дату создания панно.
Работы направлять по адресу: 625022, г. Тюмень, проезд Солнечный, 22-122. Глазуновой Анне Георгиевне.
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