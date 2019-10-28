Тюменский депутат помог горожанам сменить управляющую компанию

Жильцы дома № 32 по улице Парфенова настояли на смене управляющей компании. Содействие в принятии решения и грамотное консультирование в вопросах содержания дома им оказал депутат Тюменской городской думы Алексей Чирков.
Ранее горожане, проживающие в этом доме, неоднократно жаловались депутату на трещины в наружных стенах, отсутствие подмосток возле дверей подъездов, запущенное состояние водопроводных труб, из-за чего долгое время в подвале стояла вода.
23 октября депутат лично проверил, в каком состоянии сейчас находится многоквартирник, и познакомился с представителями новой управляющей компании. По словам Чиркова, организация приступила к работе сравнительно недавно. За этот срок компания покрасила двери подъездов, отмыла стены, теперь наводит порядок в подвальном помещении. Работы продолжаются.
Помимо этого, Алексей Чирков помог жительнице дома № 36 по этой же улице решить проблему с протекающей крышей дома. После устного обращения женщины к депутату управляющая компания за неделю устранила недочет, в будущем кровля согласно плану будет капитально отремонтирована.
Алексей Чирков отметил, что держит на контроле состояние всех объектов 16-го одномандатного округа и горожане всегда могут обратиться к нему за содействием в решении актуальных вопросов.
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