В Тюмени создают концепцию гостевых улиц

Разработкой концепции архитектурной среды улицы Первомайской занимаются архитекторы Тюменского индустриального университета. Идея состоит в том, чтобы сделать эту гостевую улицу, а следом и остальные — Республики, Ленина, Луначарского, Ямскую — визитными карточками города.

По словам доцента кафедры дизайна архитектурной среды института архитектуры и дизайна ТИУ Дениса Бугаева, сейчас архитекторы занимаются аналитической частью проекта: "Это научно-исследовательская работа, которая кипит в кабинетах. Мы выявляем и анализируем проблемные зоны улицы. Уже сейчас можно говорить об отсутствии ансамблевости, единого стиля в формировании пространства Первомайской, колористических ошибках".

Улицы планируется сделать более освещенными, фасады зданий привести к единому стилю, на них появится единая система колористического и светового дизайна, будет внедряться городской дизайн-код, сообщает пресс-служба ТИУ.

Эти идеи архитекторы ТИУ уже применили в архитектурно-градостроительной концепции территории улицы Ленина от Исторического сквера до улицы Мориса Тореза. Проект в 2018 году стал победителем открытого публичного конкурса, объявленного администрацией города Тюмени, преобразования начнутся в 2020 году.