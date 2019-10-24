Тюмень считают удобной для жизни 88% горожан

Согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ, 79% жителей крупных и средних городов России считают свой город удобным для жизни.

Больше всего жителей, считающих свой город удобным для жизни, в Грозном, Краснодаре, Тюмени, Казани и Набережных Челнах. В Тюмени этот показатель составил 88%. Самыми неудобными для жизни свои города считают жители Омска, Улан-Удэ, Челябинска, Волгограда и Астрахани.

Также, согласно исследованию, 67% жителей крупных и средних городов России довольны благоустройством своего города. Выше всего благоустройство своего города оценивают жители Грозного, Тюмени (79%), Набережных Челнов, Казани и Москвы. Хуже всего с благоустройством дела обстоят в Астрахани, Саратове, Омске, Челябинске и Волгограде.

При этом менее половины жителей крупных и средних городов (47%) довольны работой жилищно-коммунальных служб — сроками и качеством обслуживания жилья. Больше всего довольных работой жилищно-коммунальных предприятий в Грозном, Москве, Казани, Тюмени (53%) и Кемерове. Хуже всего работу коммунальных жилищных служб оценивают жители Астрахани, Симферополя, Саратова, Улан-Удэ и Севастополя.

Исследование показало, что 64% жителей крупных и средних городов полностью или в основном довольны состоянием дома, в котором они живут. Города, где больше всего жителей полностью или в основном довольны состоянием своего жилья – это Вологда (73%), Грозный (71%), Оренбург (70%), Краснодар (69%). В Тюмени этот показатель составил 68%.