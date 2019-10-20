Делегация из Узбекистана посетила Медицинский город в Тюмени

Представители сферы здравоохранения Узбекистана в составе делегации хокимията Ташкентской области по приглашению правительства Тюменской области посетили учреждения "Медицинского города". Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, о создании системы долгосрочных партнерских отношений договорились начальник управления здравоохранения Ташкентской области Туракул Арзикулов и директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. В том числе, они говорили о совместных усилиях по повышению качества и доступности медицинской помощи, включая совместную деятельность в научно-практической и научно-исследовательской сфере и в сфере информационного обмена.

Сотрудничество предполагает также информационное содействие в публикации научных трудов, консультативные мероприятия и стажировки, внедрение научно-исследовательских работ в практическое здравоохранение. Подписанное на встрече соглашение будет действовать в течение трех лет с момента подписания.

"Это соглашение и совместная работа для нас очень важны и перспективны. Мы готовы изучать опыт коллег, обмениваться своими наработками, лучшие из которых найдут свое отражение в практической помощи пациентам наших регионов, и не только", - прокомментировала Инна Куликова.