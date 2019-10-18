В Тюмени водитель, ехавший ночью пьяным без фар, отправится в колонию

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 31-летнему местному жителю, который был повторно пойман пьяным за рулем.

В феврале 2019 года в ночное время сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль, который двигался без включенных фар. Во время общения у инспектора возникло подозрение, что водитель пьян. Мужчина был доставлен в наркологический диспансер, но от освидетельствования отказался.

Как оказалось, в апреле 2016 году тюменец за пьяную езду был осужден к 200 часам обязательных работ и на три года лишен права управления транспортом.

На этот раз суд назначил мужчине уже 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На 2 года 10 месяцев он лишен права управлять транспортом.