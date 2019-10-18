В Тюмени в запертой квартире нашли обессилевшую пенсионерку и погибшего мужчину

Фото: Александр Зубарев

В областном центре спасателям пришлось вскрывать квартиру, где находилась пожилая женщина, которой требовалась помощь.

В службу экстренного реагирования обратились соседи пенсионерки. Женщина не показывалась несколько дней, не видели жильцы подъезда и пожилого мужчину, который жил в этой квартире.

Наконец женщина ответила на соседские звонки и стук в дверь. Пенсионерка звала на помощь, как оказалось, он была взаперти несколько дней без еды и помощи, сил открыть замок у нее не было. Спасатели нашли ее в коридоре. Для пенсионерки вызвали скорую, а затем доставили в медучреждение.

В одной из комнат было найдено тело мужчины. Расследованием обстоятельств его гибели занимаются правоохранительные органы.