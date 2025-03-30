В Доме национальных культур и ремесел города Ишима активно работает этноклуб "Территория добра"

В этноклубе проводятся многочисленные встречи в участников молодежных и языковых клубов, творческих коллективов из этнических общественных объединений. Это хорошая школа межнационального общения и способ взаимообогащения культур.

Вот и последняя такая встреча началась с поздравлений с казахским праздником Наурызом - праздником обновления природы и начала нового года, адресованных казахской общине. Руководитель Казахского культурного центра Гульмира Еркимбекова провела обряд шашу, осыпая всех сладостями и щедрыми пожеланиями мира и добра.

Путешествие по миру игр познакомило участников с современными и традиционными играми – интеллектуальными, настольными, подвижными, были представлены даже дворовые игры советских времен.

Представители центра немецкой культуры "Возрождение-Лихт" научили участников встречи веселым национальным танцам.

По материалам Дома национальных культур и ремесел города Ишима.