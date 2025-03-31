В каких сферах популярен ИИ в Тюменской области

Анализ данных, прогнозирование и маркетинг — наиболее популярные области применения искусственного интеллекта в тюменских ИТ-компаниях, об этом по результатам опроса сообщили в департамент информатизации Тюменской области.

Участниками исследования стали компании, действующие в области информатизации и связи, о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Более половины - 53 процента - респондентов применяют ИИ в анализе данных, прогнозировании и маркетинге. 47 процентов используют его для автоматизации процессов.

Самыми распространенными технологиями ИИ являются обработка естественного языка и машинное обучение. Большинство компаний используют уже готовые решения, и только 13% выбирают путь создания собственных разработок.

Самой большой трудностью внедрения ИИ большинство указали высокие затраты на внедрение и отсутствие квалифицированных специалистов в этой области. Более половины опрошенных оценивают потенциал ИИ как высокий.

Что касается развития ИИ в целом в регионе, то в настоящее время такие решения активно применяются в госуправлении, здравоохранении, транспорте и безопасности.

Директор департамента информатизации Станислав Логинов: