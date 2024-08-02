Сотрудник МЧС России спас подростка, пустившегося в самостоятельное плавание по реке

В третьем часу дня 1 августа поступило сообщение о том, что на Красногорской старице Викуловского района на воде находится ребенок, который не может самостоятельно выбраться на берег. Прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части № 131 обнаружили 12-летнего подростка на самодельном плоту, которого течением несло вдоль старицы.

Командир отделения Сергей Гилев прыгнул в воду и поплыл к мальчику. Спасатель настиг уплывающий плот, и доставил несостоявшегося речного путешественника на сушу. После успешного спасения, мальчика осмотрели медики – здоровью двенадцатилетнего "экстремала" ничего не угрожало и его отпустили домой.



Сергей Гилев работает в пожарной охране 11 лет. В 2017 и 2024 году принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья на территории Ишимского пожарно-спасательного гарнизона. За решительные и самоотверженные действия, предотвратившие трагедию, викуловский пожарный будет отмечен на ведомственном уровне, сообщает в ГУ МЧС по Тюменской области.