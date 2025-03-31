Тюменцы продолжают обновление коммунальных сетей в Краснодоне

09:00 31 марта 2025
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Специалисты компании "ТюменьБурСтрой" завершили работы в районе станции "Известковая", заменив участок трубы протяжённостью около 200 метров.

Износ трубы был почти 80 %. Сталь заменили на ПВХ.  В этом районе специалисты компании работают не в первый раз. Остальные участки уже заменили.

 Иван Рыбаков, представитель компании "ТюменьБурСтрой": 

"Заканчиваем замену водовода. Трубу мы сварили и положили, траншею закопали. Сейчас здесь закончим и переходим на трубу 225-ую. Пришла труба с Тюмени, приехала ещё бригада. Начинаем сварку".

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