Тюменцы продолжают обновление коммунальных сетей в Краснодоне

Специалисты компании "ТюменьБурСтрой" завершили работы в районе станции "Известковая", заменив участок трубы протяжённостью около 200 метров.

Износ трубы был почти 80 %. Сталь заменили на ПВХ. В этом районе специалисты компании работают не в первый раз. Остальные участки уже заменили.

Иван Рыбаков, представитель компании "ТюменьБурСтрой":

"Заканчиваем замену водовода. Трубу мы сварили и положили, траншею закопали. Сейчас здесь закончим и переходим на трубу 225-ую. Пришла труба с Тюмени, приехала ещё бригада. Начинаем сварку".