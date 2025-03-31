Тюменцы продолжают обновление коммунальных сетей в Краснодоне

Специалисты компании "ТюменьБурСтрой" завершили работы в районе станции "Известковая", заменив участок трубы протяжённостью около 200 метров.
Износ трубы был почти 80 %. Сталь заменили на ПВХ. В этом районе специалисты компании работают не в первый раз. Остальные участки уже заменили.
Иван Рыбаков, представитель компании "ТюменьБурСтрой":
"Заканчиваем замену водовода. Трубу мы сварили и положили, траншею закопали. Сейчас здесь закончим и переходим на трубу 225-ую. Пришла труба с Тюмени, приехала ещё бригада. Начинаем сварку".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru