Роспотребнадзор проверит водоочистку в Тюменской области

Водоочистные станции и очистные сооружения канализации проверит Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Работа ведется в рамках подготовки к паводку.
Вопросы организации санитарно-противоэпидемических мероприятий и медицинского обеспечения в период паводковой ситуации рассмотрены на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области.
Ресурсоснабжающим организациям даны дополнительные рекомендации. Проводится лабораторный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, а также за состоянием воды водоисточников. В адрес глав муниципальных образований уже направлены памятки о профилактике инфекционных заболеваний и мероприятиях по стабилизации эпидемиологической обстановки на подтопляемых территориях.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
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