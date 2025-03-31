Роспотребнадзор проверит водоочистку в Тюменской области

Водоочистные станции и очистные сооружения канализации проверит Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Работа ведется в рамках подготовки к паводку.

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических мероприятий и медицинского обеспечения в период паводковой ситуации рассмотрены на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области.

Ресурсоснабжающим организациям даны дополнительные рекомендации. Проводится лабораторный контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, а также за состоянием воды водоисточников. В адрес глав муниципальных образований уже направлены памятки о профилактике инфекционных заболеваний и мероприятиях по стабилизации эпидемиологической обстановки на подтопляемых территориях.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.