Глава СК затребовал доклад по расследованию дела о лечении девочки в Голышманово

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней в Голышманово, на ход расследования в соцсетях пожаловался отец девочки.

В комментариях в социальной сети СК России житель Тюменской области выразил несогласие с ходом установления обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи его 12-летней дочери. В августе прошлого года девочку госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия. По мнению заявителя, реанимационные мероприятия ребенку не проводились, транспортировка несовершеннолетней в другую больницу организована не своевременно, в результате ей потребовалась трепанация черепа, а также длительная реабилитация. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены.

В СУ СК России по Тюменской области по доводам комментария возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.