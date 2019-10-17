На тюменских дорогах таксистов проверили на долги

12:00 17 октября 2019
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В Тюмени судебные приставы и автоинспекторы провели рейд "Таксист-должник". За день было остановлено 86 автомобилей должников. 

В ходе рейда был арестована и эвакуирована машина KIA Rio с символикой такси, а ее пассажиру пришлось вызывать другой автомобиль. Как показала информационная база ФССП, машина — в залоге у банка, а владелец уже долгое время не платит по счетам, тем временем его долг перед кредитным учреждением — более 300 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области, всего в ходе рейда было арестовано и помещено на штрафстоянку 3 автомобиля должников. На месте по терминалу были оплачены долги на сумму почти 50 тыс. рублей, на прямые реквизиты было переведено около 60 тыс. рублей. Большинство задолженностей — это  коммунальные платежи, штрафы ГИБДД, кредитные обязательства.

Теги: долги , судебные приставы , такси
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