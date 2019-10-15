В Тюменской области ежегодно рак груди находят у 600 женщин

Сегодня, 15 октября, отмечается Всемирный день борьбы с раком груди. Рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин всего мира.

Ежегодно в Тюменской области более 600 женщин впервые узнают о том, что у них злокачественное новообразование молочных желез, из них порядка 75% на ранних стадиях. Многие пациентки обращаются за помощью к специалисту с уже запущенным заболеванием, поэтому рак молочной железы по-прежнему остается одной из наиболее частых причин смерти онкологических пациентов.

Чтобы эта статистика менялась в лучшую сторону — внедряются различные системы раннего выявления заболеваний, в том числе предраковых. О своих результатах и организации работы рассказывает городская поликлиника №3.

В октябре 2019 года в рамках национального проекта "Здравоохранение" будет установлено два цифровых маммографа. Цифровое оборудование последнего поколения позволяет улучшить качество снимков, уменьшить лучевую нагрузку на пациента при обследовании и хранить снимки в информационной системе.

За 9 месяцев 2019 года в кабинетах раннего выявления заболеваний медики осмотрели 18492 женщины, маммографическое обследование прошли 5884 человека. Большинство пациенток городской поликлиники №3 прошли эти обследования в рамках профилактического или диспансерного осмотра. Маммографические исследования у женщин на сегодня — один из самых результативных методов онкологического скрининга по показателю выявляемости.

По результатам обследований злокачественное заболевание молочных желез выявлено у 24 человек, у 19 пациенток это заболевание выявлено на ранних стадиях.

Всего за 9 месяцев 2019 года проведено 47305 маммографических исследований выявлено 168 злокачественных новообразований и 2 233 предраковых патологий, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.