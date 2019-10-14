Тюменская область третья по вводу жилья среди регионов

В России ежегодно вводится более 75 миллионов квадратных метров жилья. Третье место в стране по вводу жилья занимает Тюменская область, уступая Ленинградской и Московской областям.

Согласно исследованию Рейтинг РИА Новости, с июня 2018 года по июль 2019-го в Тюменской области введенный объем жилья составил 0,881 квадратных метра на человека (в Ленинградской области этот показатель — 1,221, в Московской области — 1,111). Также в числе лидеров — Калининградская область, Краснодарский край, Ульяновская, Белгородская и Липецкая области.

Меньше всего жилья в рассматриваемый период введено в Чукотском автономном округе (0,024 квадратного метра жилья на человека) и Магаданской области (0,025 квадратного метра жилья на человека). Еще в двух регионах — Камчатском крае и Мурманской области — было введено менее 0,1 квадратного метра жилья на человека.