Осенний бал провели в Ембаево

Фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья "Осенняя рапсодия" состоялся в доме культуры села Ембаево. Участники продемонстрировали шедевры кулинарного искусства, творческие номера и исполнили традиционный вальс.

Осенний бал объединил представителей общественной организации инвалидов Тюменского района из муниципальных образований. Мероприятие проходило в осенней тематике. Прозвучал мотив золотого времени года и в приветствии заместителя главы Тюменского района Ольги Зиминой, которая прочитала отрывок из стихотворения Пушкина "Осень". Однако если классик писал про унылую пору, то на фестивале в Ембаево всеобщая атмосфера праздника была приподнятой.

Как отметила председатель общественной организации инвалидов Тюменского района Татьяна Дедукова, самое главное в фестивале - участие, вера в свои силы, жизнелюбие и оптимизм.

В рамках фестиваля на конкурсе кулинарного мастерства "Дружок-кабачок" были представлены творчески стилизованные блюда из кабачка. Зрители увидели дефиле участниц в самодельных костюмах на тему осенив, завершил мероприятие осенний вальс, где вместо листьев кружили в парах участники фестиваля, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".