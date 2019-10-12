В Ялуторовске пройдет конкурс среди будущих мам

Конкурс среди беременных женщин впервые пройдет в Ялуторовске 23 ноября, накануне Дня матери. Проект конкурса разработали специалисты комитета культуры администрации Ялуторовска и Молодежного центра. Сейчас идет прием заявок, который завершится за неделю до конкурса.

"В конкурсе могут принять участие жительницы Ялуторовска, имеющие срок беременности 28-32 недели. Обязательное условие – они должны наблюдаться у доктора и не иметь противопоказаний", - рассказали ИА "Тюменская линия" руководитель клуба "Отдыхаем всей семьей" Молодежного центра Ялуторовска Елена Петелина.

Участниц будет около 10. Для них подготовлены конкурсные испытания: хореография, дефиле в повседневной одежде, самопрезентация, семейный конкурс, выход в вечернем платье.

Как отметила Елена Петелина, не важно, какая беременность у женщины по счету, главное, чтобы она была здоровой и желала принять участие в конкурсе, который организован в рамках национального проекта "Демография".