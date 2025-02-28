Преподаватель тюменского техникума получил награду за провсещение

Сотрудник Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин получил просветительскую награду "Знание.Премия". Он признан лучшим в номинации "За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования".

Церемония вручения награды "Знание.Премия" флагманского проекта Российского общества "Знание" состоялась 27 февраля в Москве. Награды вручил начальник управления Президента РФ Сергей Новиков. Помимо награды, Зарубин получил благодарственное письмо президента РФ за активную просветительскую деятельность.

Помимо преподавания в техникуме, Иван занимается повышением мастерства работников сферы образования. В 2023 году одержал победу во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди педагогических работников СПО "Мастер года". Его просветительская деятельность охватывает более 10 миллионов человек: он выступает лектором Российского общества "Знание", принимал участие в Арктической экспедиции "Ледокол знаний-2024".