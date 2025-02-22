Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийской премии "Гордость нации – 2025"

Прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийской премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации – 2025" стартовал в Тюменской области. Национальные объединения, общественные, молодежные организации, учебные заведения, творческие коллективы, местные отделения Ассамблеи народов России, семьи защитников Отечества могут подать заявки до 25 июля.

В конкурсе предусмотрено девять номинаций: "За вклад в сохранение и развитие родных языков", "За вклад в сохранение и развитие культуры народов Тюменской области", "За лучшие практики в сфере национальных отношений", "Поколение Ум", "За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия", "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики", "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях", "Защитники Отечества", "Семьи защитников Отечества".

"В специальной номинации "Защитники Отечества" премия присуждается боевым офицерам, рядовым солдатам, казакам, которые стояли и в настоящее время стоят на защите России в зоне проведения специальной военной операции. А номинация "Семьи защитников Отечества" для тех, кто стоит за каждым отважным бойцом. Это те, кто воспитывает и формирует Героев, кто всегда рядом, несмотря на расстояния, те, чья любовь, поддержка и забота спасают в самых тяжелых условиях. Поэтому ждем заявок от наших защитников Отечества и их семей", - рассказала заместитель председателя регионального отделения Ассамблеи народов России Людмила Шабанова.

Одна из задач премии "Гордость нации" – активизация деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений Тюменской области, добавила Людмила Шабанова.

Конкурсные материалы предоставляются в форме проекта, который затем оценит экспертная комиссия. Победителей регионального этапа назовут на торжественной церемонии в конце августа 2025 года. После этого начнется подготовка к заключительному этапу VI Всероссийской общественной премии "Гордость нации – 2025", - сообщает Тюменская линия.