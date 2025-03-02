Более 400 ишимских семей приняли участие в творческом конкурсе

Проект семейного конкурса "Сказка в ладошках" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и пользуется огромной популярностью среди ишимцев.

В этом году в конкурсе приняли участие более 400 семей, которые шили костюмы, делали поделки по сказкам писателей-юбиляров, впервые была представлена номинация по национальным сказкам и героям.

Интересную работу представили Татьяна Никитиной (учитель школы №5 г.Ишима) и ее 12-летняя дочь Дарья. Они создали оригинальную фигуру эльфа (она же светильник) из сказки братьев Гримм "Румпельштильцхен". Мастерицы изготовили его из старых тканей, голова – папье-маше из бумаги и пластилина.

Кстати, семья Никитиных из постоянных участников конкурса. Сначала Татьяна делала поделки со старшей дочерью Мариной (сейчас ей уже 20 лет), а последние четыре года с младшей Дашей.

В рамках городского конкурса семейного творчества "Сказка в ладошках" в музее П.П. Ершова перед юными ишимцами выступили артисты театра армяно-российской дружбы им. Ованнеса Туманяна. Они показали кукольный спектакль "Говорящая рыба", приуроченный к международному дню родного языка. Театр уже пять лет работает при общественной организации Союза армян Тюменской области. Художественный руководитель театра - Алванд Мурадханян.

По материалам Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова.

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