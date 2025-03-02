Легко ли быть родителями, проверили тюменские школьники

В Ушаковской средней школе прошли финальные соревнования первого областного конкурса "Импровизация". Мероприятие состоялось в рамках проекта "Семья в теме". На сцене школьного актового зала состязались 23 команды из разных районов Тюменской области, победившие в муниципальных этапах турнира.

Участники оспаривали первенство в нескольких номинациях. Оценивало выступления строгое, но справедливое жюри в составе члена Союза женщин России Анастасии Степановой, режиссера и сценариста Амита Камбоджа и студентки колледжа искусств ТГИК Евы Сидоровой.

– Главная задача проекта "Семья в теме" – единение всех членов образовательного и воспитательного процесса – родителей, детей и педагогов, – пояснила региональный координатор "Навигаторов детства" Анна Хомякова. – Это конкурс импровизации, где дети, примерив на себя роль родителей, могут показать, как они видят их со стороны; родители, наоборот, оказываются на месте своих детей, а педагоги проявляют себя в качестве членов воспитательного процесса.

Конкурс впервые прошел в 2023 году в школах Тюмени, где проявили себя самые активные и веселые семьи наших учащихся. В этом году конкурс уже стартовал в каждом муниципалитете Тюменской области. К слову, за последние пять лет количество многодетных семей в Тюменской области увеличилось на 40% и теперь их около 40 тысяч.

Победители "Импровизации":

Гран-при + приз зрительских симпатий

"Дружная семейка" (Стрехнинская школа, Ишимский район)

Основной конкурс

"Бюро семейных приключений" (школа № 1, г. Ялуторовск)

Триумфаторы в отдельных номинациях:

"Самая дружная семья"

"Единое целое" (Петелинская школа, Ялуторовский район)

"Самая веселая семья"

"Семейная тусовка" (Успенская школа, Тюменский район)

"Семья всегда в теме"

"Три богатыря" (школа № 1, Омутинский район)

"Мама знает все"

"Единство" (Дубровинская школа, Вагайский район)

"Школа – наша семья"

"Семейная сила" (Ярковская школа, Ярковский район), - сообщает Тюменская область сегодня.

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