Ишимец закопал тело убитой сожительницы в лесу

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Ишиме обвинение в убийстве сожительницы предъявлено 44-летнему местному жителю. Тело женщины нашли в лесу неподалеку от города.

Как установило следствие, ночью 1 сентября 2019 года между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт в палатке в лесу под Ишимом, где они проживали. Мужчина несколько раз ударил женщину кулаками, а потом убил ее, ранив ножом шею. Ишимец оттащил ее тело в глубь леса.

"8 сентября 2019 года на участке болотистой местности в лесу недалеко от города Ишима обнаружено тело женщины", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Ишимец заключен под стражу.