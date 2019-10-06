Для учеников тобольской школы проводят "вынесенные уроки"

В школе №16 имени В.П. Неймышева при сетевом взаимодействии с Тобольским многопрофильным техникумом реализуется пилотный проект по проведению "вынесенного урока технологии". Школьники могут пользоваться материально-техническими ресурсами, в том числе современным высокотехнологичным оборудованием техникума.

Образовательные программы включают разделы "Кулинария", "Оформление интерьера", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". "Вынесенные уроки" позволяют учителям тобольской школы, взаимодействуя с педагогами техникума, повышать уровень технологических компетенций и развивать профессиональное мастерство, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Как отметила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, организовать такие уроки непросто. Для этого требуется совместная предварительная работа педагогов школы и техникума. Необходимо тщательно проработать учебный материал и понимать, какой конечный продукт к концу занятия ученик должен получить, чему научиться.

Школьники положительно оценивают новый формат уроков. Они отмечают практическую значимость, доброжелательную атмосферу при проведении занятий и, конечно же, оснащенность и высокотехнологичное оборудование, на котором работают.

Федеральный проект "Современная школа" (национального проекта "Образование") предусматривает, что к концу 2024 года 70% школ будут реализовывать программы в сетевой форме. Это позволит повысить эффективность использования инфраструктуры и расширить возможности детей в освоении программ общего образования.