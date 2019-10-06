Музей в Ембаево отмечает юбилей

Фото музея

Ембаевский сельский музей в Тюменском районе отмечает 25-летний юбилей. Примечательно, что ни один экспонат здесь не куплен, все предметы старинного быта подарены жителями села и соседней деревни Тураева.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, село Ембаево – одно из старейших поселений Сибири с богатой многовековой историей и неповторимой архитектурой. Чуть больше 25 лет назад активные жители села во главе с директором школы Сулейманом Биктимировым задумались о сохранении истории своей малой Родины. Так воплотилась идея создания поистине народного музея.

За четверть века его существования с историей, культурой и традициями сибирских татар познакомилось более 50 тысяч человек, среди них - туристы со всего мира. В Ембаево приезжали гости из Франции, Германии, Китая, Америки, Италии, Японии и Турции.

При музее создан "Клуб юных экскурсоводов": дети и подростки изучают историю села, биографии жителей и уже сами проводят экскурсии для посетителей. В планах – создание виртуального зала краеведческой деятельности села Ембаево.