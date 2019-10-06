В Тюменском районе завершается сезон ремонта и строительства дорог

На 90% выполнили план по строительству и ремонту дорог в Тюменском районе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2019 год. Всего до конца года планируется выполнить дорожные работы в общем объеме 94, 423 км.

В поселке Новотарманский отремонтировали переулок Спортивный, в Мальково - подъезд протяженностью 710 метров к спортивному комплексу. Активно ремонтируются дороги к садоводческим и дачным обществам сразу в нескольких муниципальных образованиях. До конца октября планируется завершить весь комплекс ремонтных работ.

В Богандинском МО ремонтируют дорожное полотно подъезда к СНТ "Вишенка" протяженностью 1, 5 км, завершение намечено на ноябрь 2019 года. В Онохинском МО идет ремонт дороги на полигон твердых бытовых отходов протяженностью 2, 64 км. До конца октября работы завершат.

В перечне строительных объектов Тюменского района большое внимание уделяется дорогам на площадках ИЖС. Например, в микрорайоне Молодежный поселка Винзили уже построено более 5 км автомобильных дорог в щебеночном исполнении. В поселке Молодежный Переваловского МО построено более 2 км асфальтовых дорог. Заключен контракт на строительство дорог в деревне Падерина Московского МО, подготовительные работы уже ведутся, планируемая дата завершения работ по контракту - сентябрь 2020 года, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".