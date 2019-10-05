Проект "Отражение" продолжает воспитывать подростков региона

Волонтеры ялуторовского Молодежного центра в прошлом году одними из первых начали реализацию проекта "Отражение", рассказывая подросткам о социальных проблемах в формате социальной драмы. Увидеть себя со стороны – отличный способ, чтобы задуматься о правильности своих поступков. Поэтому в этом учебном году проект в Ялуторовске продолжен.

Проблемы, которые поднимаются в ходе таких мини-спектаклей, актуальны и многочисленны: воровство в классе, травля, распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественном месте, распространение наркотиков, порча чужого имущества, побег подростка из дома. Затрагивают волонтеры и модную среди молодежи тему краж из магазинов – так называемого шоплифтинга.

"После каждой из сценок мы обсуждаем увиденное со зрителями: в чем суть правонарушения, какая ответственность за него предусмотрена. Как правило, всегда мы получаем эмоциональный отклик, зрители активно участвуют в диалоге. А где диалог – там и большее осознание", - пояснила куратор проекта "Отражение" в Ялуторовске Екатерина Березина.

Темы сценок придумывать не приходится, их подбрасывает сама жизнь: Екатерина Сергеевна – не только мать школьников, но и специалист отдела профилактики Молодежного центра Ялуторовска. Так что только успевай записывать! Именно это Березина и делает: над сценариями работает она лично.

"За первый сезон у нас было 10 выступлений, зрителями которых стали 556 человек. Выступали на различных площадках: школы, дворовые клубы, общежитие техникума. Нашими актерами успели побывать 14 ребят и пять взрослых. В новом сезоне будем расширять репертуар, набирать новых волонтеров", - добавила куратор проекта.