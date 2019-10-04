В Тюмени шести УК объявили предостережения за сбои при подаче тепла

В прокуратуре Тюменской области прошло рабочее совещание с участием руководителей управляющих организаций по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона 2019–2020.

Темой для обсуждения стали проблемы с подачей тепла потребителям, в том числе связанные с обращениями граждан по вопросам неудовлетворительного обеспечения теплом. Как отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, уже приняты меры для защиты прав обратившихся граждан.

По итогам совещания прокурорами Калининского, Ленинского и Центрального округов Тюмени руководителям 6 управляющих организаций официально были объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Это ООО "УК "Запад", ООО "ТЭСК", ООО "УК "Содружество - М", ООО "УК Ямал", ООО "УК Жилищный стандарт", ООО "УК "УЮТСЕРВИСБЫТ".