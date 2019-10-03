В ГИБДД назвали самые аварийные участки дорог Тюмени

В 2019 году в областном центре автоинспекторы зафиксировали 12 аварийных мест, где произошло 3 и более дорожно-транспортных происшествий. В ГИБДД отмечают, что число опасных участков снижается — в 2018 году их было более 50.

В нынешнем году самым аварийным перекрестком стала кольцевая развязка улиц Федюнинского и Мельникайте. Там зарегистрировано 9 столкновений автомобилей, наезд на препятствие и наезд на пешехода.

7 ДТП зафиксировано на улице Максима Горького 45, у ТРЦ "Гудвин". В них пострадали 11 человек, в том числе пешеход, который пересекал улицу в неположенном месте. По 5 дорожных аварий произошло на перекрестках улиц Щербакова и Тимуровцев, Малышева и Тобольский тракт.

"Сотрудники ГИБДД анализируют причины ДТП на каждом участке и совместно с Администрацией города предпринимают дополнительные меры для устранения повышенной аварийности: это мероприятия по организации дорожного движения, установка камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД и контроль нарядами ДПС", — рассказывают в Госавтоинспекции Тюменской области.

В 2018 году одними из аварийных в Тюмени были перекрестки улиц Щербакова и Мелиораторов, Первомайской и Ленина, где произошло 10 и 9 ДТП соответственно. В ГИБДД отмечают, что благодаря снижению порога скоростного режима в районе перекрестка улиц Щербакова и Мелиораторов, исключению здесь левого поворота, а также изменению режима работы светофора на перекрестке улиц Первомайской и Ленина, эти развязки перестали быть аварийными.