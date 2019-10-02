Тюмень отмечает столетие Бориса Щербины

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Ветераны нефтегазовой отрасли, представители органов власти и общественности 2 октября в сквере Немцова возложили цветы к памятнику выдающегося государственного деятеля Бориса Евдокимовича Щербины.

5 октября исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Щербины. В 1961-1973 годах он являлся первым руководителем Тюменской области. Позже он возглавлял министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, был заместителем председателя Совета Министров СССР. Под его руководством и при непосредственном участии на территории Тюменской области реализован грандиозный проект по разведке недр Западной Сибири.

"Он руководил Тюменской областью в самые трудные годы освоения Западно-Сибирского региона. На его плечи легло бремя принятия сложных решений. Нам повезло, что в Тюменской области работали такие люди, которые не боялись брать ответственность на себя, мыслили на перспективу. Один из них – Борис Щербина", – отметил на торжественной церемонии глава региона Александр Моор.

Соратники Бориса Щербины, представители ветеранских организаций также высказали слова признательности и благодарности Щербине за вклад в развитие страны и нефтегазовой отрасти в частности.

Александр Моор подчеркнул, что "сегодняшнее поколение должно помнить о людях, внесших большой вклад в становление нашего края. Мы благодарны всем ветеранам, которые отдали самые яркие годы своей жизни развитию и процветанию региона", сообщает пресс-служба губернатора.

В рамках празднования юбилея в ДК "Нефтяник" сегодня состоится торжественное мероприятие. К этой же дате была приурочена презентация книги "Слово о Борисе Щербине" в областной научной библиотеке, а на бульваре Щербины открыт памятный знак. Торжества в честь юбилея известного политика на этой неделе пройдут и в Москве.