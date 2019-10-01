Памятник спецназовцам Уральского округа установили в Екатеринбурге

В День сил специального назначения, 30 сентября, в Екатеринбурге торжественно открыли памятник военнослужащим и сотрудникам, погибшим при выполнении воинского и служебного долга. На нем увековечены и имена десяти тюменцев, отдавших свою жизнь за жизни других и мирное небо:

рядовой милиции Надир Сагдеев

старшина милиции Сабит Беспалов

старший сержант милиции Виктор Анцупов

сержант милиции Евгений Степанчук

сержант милиции Николай Зуев

старший лейтенант милиции Виктор Балуев

сержант милиции Серик Садубов

подполковник милиции Юрий Фирсов

майор милиции Тимур Мухутдинов (Герой России)

капитан полиции Виктор Тимофеев.

На колоннах мемориала возле стеллы увековечены имена 136 военнослужащих и сотрудников Росгвардии Уральского округа, погибших при исполнении воинского и служебного долга, 10 из них Герои России. Центральная фигура памятника – боец спецназа символизирует мужество, отвагу, воинов-уральцев и особое предназначение Росгвардии. Автором выступил член Екатеринбургского молодежного объединения Союза художников России и международной ассоциации изобразительных искусств АИПИ ЮНЕСКО Федор Петров.

В торжественном открытии приняли участие полномоный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Попов, ветераны, военнослужащие и сотрудники Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, представители государственной власти округа, региона, руководители силовых ведомств Свердловской области и Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.