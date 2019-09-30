Тюмень за день: 30 сентября

На фестивале "Ноль Плюс" тюменцам покажут 150 фильмов
Сегодня в Тюмени в молодежном театральном центре "Космос" и во дворце творчества и спорта "Пионер" начались показы шестого международного кинофестиваля "Ноль Плюс".
В Тюмени открылась школа нейроинженеров
Двадцать старшеклассников Тюмени после тестирования и собеседования зачислены в первую в Тюменской области Школу юных нейроинженеров. Ее открытие состоялось 30 сентября в пространстве "Точка кипения – Тюмень".
Александр Поветкин: "В Тюмени отличный уровень подготовки боксеров"
С 27 по 29 сентября 2019 года прошел VII ежегодный Межрегиональный турнир по боксу среди юношей и юниоров имени Заслуженного мастера спорта России, двукратного чемпиона Европы и мира — Евгения Макаренко.
Дзюдоистка Любовь Орлова из Тюменской области выиграла бронзу на первенстве мира
В городе Алматы на первенстве мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет медаль в составе сборной России завоевала спортсменка из Тюменской области Любовь Орлова.
В Тюмени прошел всероссийский чемпионат среди кинологов Росгвардии
Всероссийский чемпионат Росгвардии по многоборью кинологов завершился в Тюмени на базе центра подготовки личного состава Уральского округа войск национальной гвардии.
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