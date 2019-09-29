В Тюменской области в сентябре снизилась детская аварийность на дорогах

Акции по дорожной безопасности в Тюменской области позволили добиться снижения детской аварийности на дорогах в сентябре. Частью профилактической работы стало участие региона во Всероссийской неделе детской дорожной безопасности, итоги которой подвели 27 сентября.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, учащимся начальной школы вручали буклеты "Мой безопасный путь" и проводили тренинги на улично-дорожной сети, призванные помочь выбрать безопасный маршрут "дом-школа-дом". Ежедневно у школ и учреждений дополнительного образования активные участники "Родительских патрулей" помогали ученикам правильно переходить дорогу, вместе с нарядами ДПС контролировали правила перевозки детей в автомобилях.

В акциях у школ приняли участие волонтеры, юные инспекторы движения, депутаты и общественные деятели. Всего в школах провели более 500 уроков дорожной безопасности, а также "минутки" по Правилам дорожного движения перед окончанием занятий.