Сухой фонтан появится в новом парке села Омутинское

В селе Омутинское построят парк Семейный. Открытие запланировано на 1 июня 2020 года. Центральной зоной отдыха станет сухой фонтан.

Как сообщил заместитель главы Омутинского района, начальник управления по работе с территорией Олег Кузнецов,

парк Семейный расположится на территории, где ранее была школа №2. Этот участок оставался заброшенным на протяжении долгого времени, сейчас его решено привести в порядок и благоустроить.

"Ведутся подготовительные работы. С территории вывезли много мусора: сухие деревья, старые кирпичи. Начали выкладывать тротуарные дорожки, бордюры. Но погода вносит свои коррективы, не позволяет нам завести на территорию песок", — отметил Олег Кузнецов.

Он добавил, что начались работы по подготовке территории, где оборудуют сухой фонтан. Гидротехническое сооружение будет похожим на фонтан, расположенный на площади 400-летия Тюмени, только меньшего размера.

Также в новом парке будет три площадки. Первая будет развлекательной направленности для детей от трех до семи лет. Вторая будет предусмотрена для селян в возрасте от семи до 14 лет. Третья — спортивная. На ней смогут заниматься ребята от семи до 14 лет. Каждую площадку планируют выполнить в своем цвете.

В парке установят скамейки, урны для мусора, наладят освещение. Территория будет огорожена забором, пишет ИА "Тюменская линия".