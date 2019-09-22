Тюменских бабушек учат основам контактного боя

В Тюмени стартовал социальный проект "Бабушки особого назначения" тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение", который является победителем конкурса Фонда президентских грантов. Первый образовательный блок называется "Самооборона".

В рамках первого этапа тюменские бабушки в течение всего сентября будут осваивать тонкости контактного боя и тактику поведения в конфликтных ситуациях. Помогают им в этом сотрудники Тюменского центра самообороны "Крав-Мага" и военно-патриотического клуба "Квазар" Алексей Макаров и Антон Клецко. Специалисты учат давать отпор агрессору из различных видов боевых стоек, отражать нападение, в том числе с помощью подручных средств: трость, ключи и т.п.

Участницы проекта учатся также правильно оценивать ситуацию, верно реагировать на агрессию, чтобы не провоцировать преступника.

Бабушки с интересом занимаются и с оружием, уже могут надеть общевойсковой защитный комплект, респиратор и противогаз, спасательное снаряжение, бронежилеты и каски, учатся вязать крепкие узлы и обращаться со спасательным снаряжением. Впереди у них изучение способов психологической защиты, защиты от хватов, удушений и боковых ударов, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Всего проект предусматривает семь образовательных блоков. Помимо освоения навыков самообороны, тюменки научатся определять психологический портрет мошенника, оказывать первую помощь, изучат правила выбора продуктов питания и права потребителей, вопросы безопасности в быту и на улице, юридической и финансовой грамотности, приобщатся к экологичному образу жизни, станут частью деятельности по сохранению окружающей среды, начиная со своего дома, двора, парка.