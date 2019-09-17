"Ах, какая женщина!": тюменок приглашают поучаствовать в конкурсе

Дом культуры "Водник" приглашает прекрасных девушек Тюмени принять участие побороться за звание самой активной и талантливой жительницы города.

17 ноября в 13:00 в стенах "Водника" состоится конкурсная программа "Ах, какая Женщина!". Это будет настоящий праздник красоты, мудрости и, конечно же, творчества.

Конкурсная программа будет проходить в два этапа. Во время первого — отборочного — исполнительницам предстоит представить на суд жюри "Визитную карточку". Во время второго этапа — финальной конкурсной программы — участницам будет необходимо максимально хорошо проявить себя в трех турах:

— визитная карточка (оригинальность представления);

— творческий конкурс (по выбору: вокал, хореография и т.д.);

— кулинарный конкурс (любимое блюдо, рецепт приготовления).

Победителей жюри определит по сумме баллов, полученных за выступление. Финалистки будут награждены дипломами и призами.

Принять участие в конкурсе может любая тюменка — главное не бояться реализовывать свой творческий потенциал. А еще, конечно, вовремя подать заявку. Их принимают до 5 ноября.

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