Горячие источники и Менделеев: Тюменская область знакомит гостей выставки "Отдых-2019" с Сибирью

Туристические возможности Тюменской области представляет делегация региона на международной туристической выставке "Отдых – 2019", которая открылась накануне, 10 сентября, в комплексе "Экспоцентр" в Москве.

В течение трех дней гости выставки смогут узнать, чем может удивить туристов Сибирь, познакомиться с местной культурой и традициями. Стенд Тюменской области оснащен тач-панелью, на которой в интерактивном формате представлен весь туристический потенциал региона. Также посетители могут увидеть имитацию знаменитых тюменских термальных источников, попробовать мороженое с олениной, кофе "Горячая нефть" и сибирское варенье.

Кроме того, стенд отражает богатую историю региона и рассказывает о ярких личностях, изменивших мир, чья жизнь была связана с Тюменской областью. Фотозона с воздушным шаром напоминает о великом русском ученом, авторе периодической системы химических элементов Дмитрии Менделееве, который также внес весомый вклад в развитие воздухоплавания, метеорологии и других сфер.

В 25-ой международной выставке "Отдых" принимают участие представители туристической отрасли и органов власти – более 850 участников из 41 страны мира и 44 регионов России. В рамках деловой программы выставки запланировано 40 мероприятий с участием более 200 спикеров.

"В последние годы мы наблюдаем увеличение туристического потока, желающих посетить Сибирь. Часто туристы, приезжая в Тюменскую область, удивляются нашему региону, восхищаются богатой историей и развитой инфраструктурой, транспортной доступностью. Участие в подобных выставках – это возможность рассказать о новых туристических продуктах и наладить деловые контакты. Нам есть, что показать туристам и предложить потенциальным партнерам", - отметила руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.