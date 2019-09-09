Тюмень за день: 9 сентября

На неделе в Тюмени потеплеет до +21ºC

Тепло ненадолго придет в город в конце недели. Сегодня, 9 сентября, в Тюмени до +17ºC, возможен небольшой дождь, переменная облачность.

В Тюмени обсудят проект реконструкции улицы Ленина

В эту субботу, 14 сентября, в клубе "Точка кипения — Тюмень" пройдет обсуждение архитектурно-градостроительной концепции улицы Ленина. На встречу приглашаются все желающие.

На тюменской набережной создадут стрит-арт о городе

Фестиваль "Вечерний урбан" пройдет 15 сентября на набережной Тюмени. Горожане смогут погрузиться в уличное искусство, познакомиться с новыми видами творчества и узнать, как идеи осмысленного творчества влияют на городскую среду.

Николай Руссу избран депутатом Тюменской облдумы

Гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу победил на дополнительных выборах депутата в Тюменскую областную думу шестого созыва по одномандатному округу 19.

Тюменцы могут сообщить о невыплате зарплаты на горячую линию прокуратуры

12 сентября в прокуратуре Тюменской области будет работать телефон горячей линии для приема сообщений о нарушениях в сфере оплаты труда.

В Тюменской области запустили портал о том, как ухаживать за тяжелобольными

Образовательный проект "Виртуальная школа по уходу и реабилитации" рассчитан на людей, у которых нет специального медицинского образования, но есть близкие, нуждающиеся в уходе, помощи и поддержке.