Тюмень за день: 9 сентября

На неделе в Тюмени потеплеет до +21ºC
Тепло ненадолго придет в город в конце недели. Сегодня, 9 сентября, в Тюмени до +17ºC, возможен небольшой дождь, переменная облачность.
В Тюмени обсудят проект реконструкции улицы Ленина
В эту субботу, 14 сентября, в клубе "Точка кипения — Тюмень" пройдет обсуждение архитектурно-градостроительной концепции улицы Ленина. На встречу приглашаются все желающие.
На тюменской набережной создадут стрит-арт о городе
Фестиваль "Вечерний урбан" пройдет 15 сентября на набережной Тюмени. Горожане смогут погрузиться в уличное искусство, познакомиться с новыми видами творчества и узнать, как идеи осмысленного творчества влияют на городскую среду.
Николай Руссу избран депутатом Тюменской облдумы
Гендиректор "Мостострой-11" Николай Руссу победил на дополнительных выборах депутата в Тюменскую областную думу шестого созыва по одномандатному округу 19.
Тюменцы могут сообщить о невыплате зарплаты на горячую линию прокуратуры
12 сентября в прокуратуре Тюменской области будет работать телефон горячей линии для приема сообщений о нарушениях в сфере оплаты труда.
В Тюменской области запустили портал о том, как ухаживать за тяжелобольными
Образовательный проект "Виртуальная школа по уходу и реабилитации" рассчитан на людей, у которых нет специального медицинского образования, но есть близкие, нуждающиеся в уходе, помощи и поддержке.
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