Тюменцев приглашают на посадку леса

Всероссийская акция "Живи, лес!" пройдет в тюменском лесничестве 14 сентября. В Винзилинском участковом лесничестве (23 км объездной дороги Тюмень — Винзили) на площади 4,5 га будет посажено более 19 тысяч сеянцев сосны.
Региональную акцию по посадке леса проводит департамент лесного комплекса Тюменской области. Присоединиться к ней могут все желающие.
Место и время сбора участников акции можно уточнить в отделе мониторинга, охраны и защиты лесов по телефону: (3452) 427-632.
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