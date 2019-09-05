В Тюмени проверили школьные автобусы

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В первые дни учебного года в Тюменской области автоинспекторы технического надзора проверили 84 автобуса, задействованных в перевозке школьников.

В одной из школ Тюменского района выявлен факт перевозки детей с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния автобуса. На водителя и должностное лицо возбуждены дела об административном правонарушении

Всего в регионе образовательные учреждения используют 557 школьных автобусов, которые соответствуют специальным требованиям к транспортным средствам для перевозки детей.