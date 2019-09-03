У 10-летней тюменки удалили опухоль с зубами и волосами внутри

В Тюмени хирурги удалили у ребенка образование весом 2 кг, в котором содержались волосы и фрагменты зубов.

10-летняя девочка с жалобами на боли в животе поступила в Областную клиническую больницу №2. УЗИ показало, что боль вызывает новообразованием в диаметре около 20 сантиметров в области яичника.

Когда онкология была исключена, врачи решили удалить опухоль ввиду ее больших размеров. В ходе лапаротомической операции из брюшной полости девочки извлекли тератому весом более 2 килограммов. Кроме жировой ткани в ней содержались волосы и фрагменты зубов. Тератомы — это доброкачественные опухоли, которые возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона. Иногда они могут содержать в себе даже отдельные органы и части тела.

Детский хирург Татьяна Сергиенко, которая оперировала девочку, рассказала, что врачи впервые столкнулись со столь большой тератомой в своей практике. Операция прошла успешно, девочку в удовлетворительном состоянии выписали из стационара под амбулаторное наблюдение, сообщили в пресс-службе ОКБ №2.