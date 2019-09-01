Тюменцы расширяют горизонты на компьютерных курсах

В Тюменской области более 105 тыс. человек прошли обучение в рамках региональной программы "Расширяя горизонты" с 2010 года, из них более 40 тыс. жителей Тюмени. За 2019 год услугой воспользуются в общей сложности 3 тыс. человек.

В рамках программы пенсионеры и работающие граждане учатся основам работы на компьютерной технике, в интернете. 60% слушателей проходят курсы для себя, 26% - для повышения производительности, 5% - для получения новой работы или продвижения по карьерной лестнице. 1% в дальнейшем намерен передать знания в своей организации, пишет "Вслух.ру" со ссылкой на Региональный информационно-образовательный центр.

Стоит отметить, что все 100% учеников считают семинары полезными.

Записаться на обучение и узнать подробности программы "Расширяя горизонты" можно по телефону горячей линии: 8 (3452) 50-00-50.