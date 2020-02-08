Для тюменцев проводят бесплатные компьютерные курсы

Более 106 тыс. человек прошли бесплатные компьютерные курсы в рамках программы "Расширяя горизонты" с начала старта в 2010 году. Большая часть из них – люди пенсионного и предпенсионного возраста, но принять участие могут и все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки.

Программа предусматривает три основных курса: начальный предназначен для тех, у кого нет навыков работы на компьютере или опыт минимальный. Базовый курс подойдет для уверенных пользователей компьютера, кто желает освоить интернет. Продвинутый уровень предлагают для профессиональных пользователей, желающих научиться получать электронные государственные услуги, пользоваться интернет-банком и другими сервисами.

В 2020 году программа "Расширяя горизонты" отмечает 10-летие, в юбилейный год планируется ввод новых программ, в соответствии с современными вызовами, пишет "Вслух.ру".

Как сообщили в "Региональном информационно-образовательном центре", в 2020 году планируется обучить не менее 2500 человек. Всего в Тюменской области открыты пять стационарных классов, есть мобильный, который работает по заявкам муниципальных образований.