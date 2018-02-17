Тюменских инвалидов по зрению учат обращаться с сенсорной техникой

В рамках проекта "Расширяя горизонты" в Тюменской области работают три класса, в котором инвалидам по зрению помогают научиться обращаться с сенсорной техникой. Благодаря курсам три жителя региона уже смогли найти себе работу, рассказали в пресс-службе губернатора.

Программа обучения будет действовать в течение 2018 года. Проект поддерживают департамент социального развития региона, ГАОУ ТО РИО-Центр и АО "Тюменская энергосбытовая компания", которая профинансировала приобретение 11 сенсорных телефонов.

Освоение таких телефонных аппаратов со специальной, "говорящей" программой на сегодняшний день крайне востребовано. Телефон дает возможность заменить использование компьютера, так как имеет достаточно много функций и может использоваться не только как средство связи, но и для выхода в Интернет, оплаты услуг через личный кабинет и другое.