В Тюмени продолжат бесплатное обучение населения компьютерной грамотности

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев продлил программу по повышению компьютерной грамотности "Расширяя горизонты" до 2020 года.

Региональная программа по инициативе губернатора стартовала в 2010 году. Она направлена на обучение жителей области основам компьютерной грамотности и навыкам получения электронных государственных и муниципальных услуг. Бесплатное обучение за этот период прошли более 100 тысяч человек.

Прийти на курсы может каждый, вне зависимости от возраста, но больше всех "расширить горизонты" стремятся пожилые люди - в группах обучающихся их число колеблется от 40 до 60%.

С 2012 года программа "Расширяя горизонты" стала доступна для людей с ограниченными физическими возможностями по зрению. В 2015 году для популяризации государственных услуг создан информационно-образовательный портал. В 2016 году интернет-ресурс посетило 9 500 человек, в 2017 году - 32 370. С 2013 года в регионе проводится чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Его финалисты участвуют во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Региональная команда в 2017 году заняла первое место по Уральскому федеральному округу.

Программа постоянно меняется: в учебные курсы добавляются новые модули и электронные услуги, дорабатывается учебное пособие. Так, в 2018 году пройдут более короткие тематические курсы, на которых граждане получат знания и навыки по конкретной, актуальной для них теме. На семинарах в первом полугодии желающие смогут изучить электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда, налоговой службы, соцобеспечения, услуги и сервисы для юридических лиц, а также более подробно ознакомиться с понятием "Информационная безопасность".

В 2018 году курсы "Расширяя горизонты" помогут овладеть компьютерной грамотностью трем тысячам жителей региона.

Главная задача, которую решает проект "Расширяя горизонты", - научить всех желающих свободно пользоваться компьютером, стать полноценными потребителями всех государственных услуг в электронном виде.

"Это целиком укладывается в посыл о цифровизации, о котором говорит президент. Как только граждане начнут массово получать государственные и муниципальные услуги при помощи личных компьютеров и гаджетов, исключив походы к чиновникам и прочим служащим, коррупционный фактор устремится к нулю. Мы этим активно занимаемся,: Тюменская область входит в пятерку регионов-лидеров, которые перевели госуслуги в электронный вид. Дальше будем лишь наращивать объемы", - цитирует Владимира Якушева пресс-служба губернатора.