В Тюмени продолжат бесплатное обучение населения компьютерной грамотности

11:42 11 января 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
gvozdika72.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев продлил программу по повышению компьютерной грамотности "Расширяя горизонты" до 2020 года.

Региональная программа по инициативе губернатора стартовала в 2010 году. Она направлена на обучение жителей области основам компьютерной грамотности и навыкам получения электронных государственных и муниципальных услуг. Бесплатное обучение за этот период прошли более 100 тысяч человек.

Прийти на курсы может каждый, вне зависимости от возраста, но больше всех "расширить горизонты" стремятся пожилые люди - в группах обучающихся их число колеблется от 40 до 60%.

С 2012 года программа "Расширяя горизонты" стала доступна для людей с ограниченными физическими возможностями по зрению. В 2015 году для популяризации государственных услуг создан информационно-образовательный портал. В 2016 году интернет-ресурс посетило 9 500 человек, в 2017 году - 32 370. С 2013 года в регионе проводится чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Его финалисты участвуют во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Региональная команда в 2017 году заняла первое место по Уральскому федеральному округу.

Программа постоянно меняется: в учебные курсы добавляются новые модули и электронные услуги, дорабатывается учебное пособие. Так, в  2018 году пройдут более короткие тематические курсы, на  которых граждане получат знания и навыки по конкретной, актуальной для них теме. На семинарах в первом полугодии желающие смогут изучить электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда, налоговой службы, соцобеспечения, услуги и сервисы для юридических лиц, а также более подробно ознакомиться с понятием "Информационная безопасность".

В 2018 году курсы "Расширяя горизонты" помогут овладеть компьютерной грамотностью трем тысячам жителей региона.

Главная задача, которую решает проект "Расширяя горизонты", - научить всех желающих свободно пользоваться компьютером, стать полноценными потребителями всех государственных услуг в электронном виде.

"Это целиком укладывается в посыл о цифровизации, о котором говорит президент. Как только граждане начнут массово получать государственные и муниципальные услуги при помощи личных компьютеров и гаджетов, исключив походы к чиновникам и прочим служащим, коррупционный фактор устремится к нулю. Мы этим активно занимаемся,: Тюменская область входит в пятерку регионов-лидеров, которые перевели госуслуги в электронный вид. Дальше будем лишь наращивать объемы", - цитирует Владимира Якушева пресс-служба губернатора.

Теги: Владимир Якушев , госуслуги , губернатор , пенсионеры , Пенсионный фонд России , Расширяя горизонты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2018